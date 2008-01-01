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Самая холодная ночь в восточной половине Подмосковья



ИА "Метеоновости" / 10:22 Среда, 4 октября



Антициклон в течение длительного времени баловал жителей московской земли солнцем и отсутствием дождей, но на тепло так и не расщедрился: среднесуточная температура воздуха отставала от многолетних значений на 1-3 градуса.



Но о себе, наконец-то напомнил Атлантический океан. Уже в ночь на среду над севером и северо-западом столичного региона заметно увеличилась облачность, которая и защитила от заморозков.



А вот в восточной половине, под присмотром антициклона, ночь и утро выдались ясными, что и стало причиной заморозков. В Павловском Посаде, Электроуглях, Егорьевске, Луховицах и Люберцах температура воздуха понижалась до 0..-3 градусов. Более интенсивные заморозки, до -0.8 градуса, наблюдались на юго-востоке Подмосковья: в Михнево, Кашире и Зарайске. В Коломне и Воскресенске воздух остывал до -1.1, а в Серебряных Прудах и вовсе до -1.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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