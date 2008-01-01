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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:46 Среда, 4 октября

  Обширный антициклон довольно долгое время поддерживал сухую погоду. Однако фон атмосферного давления продолжает падать, облаков становится все больше и сегодня местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Средняя за сутки температура воздуха ниже климатической нормы. Но случались дни, когда лето задерживалось на московской земле до октября. Так произошло 4 октября 1925 года, когда максимальная температура в городе достигла +23.2 градуса, и стало суточном рекордом.

А в 1907 году погода к москвичам была не столь лояльна. Под утро морозы окрепли до -4.7 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными дождями отметился сегодняшний день в 1994 году, выпало 23.7 мм, то есть почти половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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