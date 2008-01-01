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В Магадане и на Камчатке тепло и с дождями



ИА "Метеоновости" / 10:55 Воскресенье, 6 августа



Атмосферный фронт с волнами в минувшую субботу протянулся между двумя антициклонами: якутским и магаданским. С ним были связаны сильные дожди в Магаданской области количеством до 15 мм, на юге Камчатского края до 25 мм.



В предстоящие сутки в Магаданской области бразды правления вновь перейдут к антициклону, который оттеснит фронт в центральные районы, где местами и будут перепадать небольшие дожди при вполне летней температуре, 22..27 градусов. На Охотском побережье области распогодится, без осадков и около +15 градусов.



Атмосферный фронт продолжит оказывать влияние на погоду Камчатки. Местами прошумят небольшие дожди, в Пенжинском и Олюторском районах, что находятся на севере края, в отдельных районах они могут быть и более интенсивные. Днем при прояснениях воздух прогреется до +30. / meteonovosti.ru /



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