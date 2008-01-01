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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:54 Воскресенье, 6 августа

  Утро воскресного дня встретило москвичей теплом и солнцем. На большинстве метеостанций зафиксировано +20.5, в центре, на Балчуге, столбик термометра остановился у отметки +21. Исключение составляют лишь метеостанции, расположенные на севере и северо-западе: в Тушино +18.6, в районе ТСХА +19.5 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы, 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%. Ветер юго-западный, до 6 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+21
Вс.
6 авг.
+24
Пн.
7 авг.
+24
Вт.
8 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Месджеде-Солеймани		 -7
Сазерленд

некомфортное место: Миядзаки
комфортное место: Сасово

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