

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Приволжские районы с ливнями и жарой



ИА "Метеоновости" / 09:48 Воскресенье, 6 августа



Приволжские районы в воскресенье окажутся в зоне одного из атмосферных фронтов скандинавского циклона. Другой атмосферный фронт протянется по северу Украины в направлении Средней Волги. На Верхней Волге местами прошумят непродолжительные дожди с грозами, в отдельных районах ливни, град, ветер с порывами 12-17 м/с, днем 22..27, на севере 18..23 градуса. На Средней Волге местами прольется кратковременный дождь с грозой, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, днем по-прежнему жарко, 25..30, местами в Оренбургской и Саратовской областях до +34, на юге Саратовской области 35..39 градусов.



В начале следующей недели грозовые дожди на Волго-Вятке будут продолжаться. А вот в Среднем Поволжье, с приходом антициклона с территории Украины, установится погода без осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



