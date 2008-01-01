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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:50 Воскресенье, 6 августа



В этот воскресный день погода порадует жителей Москвы и области. С ростом давления усилится влияние антициклона, будет солнечно и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 24..26, по области 22..27 градусов. Ветер западного направления 6-11 м/с. Атмосферное давление подрастет до 749 мм рт. ст., что будет чуть выше нормального, относительная влажность воздуха около 50%.



В целом погода вполне благоприятная. Лишь из-за чуть повышенного давления неважно себя могут чувствовать гипертоники. У них возможны приступы мигрени, боли в области груди, головные боли, учащенное сердцебиение. Специалисты рекомендуют более внимательно отнестись к своему самочувствию, совершать прогулки на воздухе. / meteonovosti.ru /



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