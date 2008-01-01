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Новости погоды

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На севере Сибири будет много дождей

ИА "Метеоновости" / 14:09 Суббота, 5 августа

  По северу Сибири проходят в настоящее время пути атлантических циклонов. Дожди заливали в прошедшие сутки Ханты-Мансийский округ. В Угуте выпало до 27 мм осадков. Прошли дожди и на Ямале. В Надыме до 10 мм за сутки. Сейчас на эти районы движется мощный циклон. В воскресенье пройдет дождь от небольшого до умеренного, до 18 м/сек может усиливаться ветер, по западу Ханты-мансийского округа сильный дождь и гроза.

Циклон расширит свое влияние и на север Красноярского края. На Таймыре местами небольшой и умеренный дождь, порывы ветра до 15-22 м/сек. В Эвенкии и Туруханском районе местами дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, температура немного понизится. Хотя на юге Эвенкии еще будет жарко, 30-35 градусов. / meteonovosti.ru /
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