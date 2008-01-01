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Маловодье в бассейне озера Байкал



ИА "Метеоновости" / 14:01 Суббота, 5 августа



В бассейне озера Байкал наблюдается продолжительное маловодье. И если в течение последних трёх лет объём водохранилища Братской ГЭС позволял сглаживать последствия маловодья для энергетики, то летом 2017 года возникла ситуация, при которой его резервов может не хватить для устойчивой работы уже многих водопользователей, сообщает портал "Новости Сибирской науки".



Ведущий научный сотрудник лаборатории гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики СО РАН Николай Абасов видит причину сложившейся картины в глобальном изменении климата. Он считает, что арктический воздух ранее вставал барьером на пути азиатских воздушных масс. В последнее время Север теплеет, льды тают, и их площадь заметно уменьшается. А чем выше температура арктического воздуха, тем легче преодолевается барьер воздушными массами, приходящими с пустынь, которые с каждым годом продвигается дальше. Как следствие, в Сибири становится жарче и суше.



В качестве примера, учёный приводит погодную аномалию этого года. Средняя температура первого полугодия в Сибири и на Дальнем Востоке была самой высокой за весь ряд метеорологических наблюдений - более чем за 100 лет. Также жарко было в соседних странах. Кроме того, в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае зафиксирован дефицит осадков. Засушливая погода стала причиной напряжённой водохозяйственной обстановки.



Более того, в конце июня появилась информация, что на реках Селенге и Чикое наблюдается опасное гидрологическое явление - низкая межень, что означает понижение уровня воды в них ниже навигационных показателей и проектных отметок водозаборов. (Селенга - крупнейшая река, обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро). Как следствие, это привело к сокращению объёма воды, поступающей в Байкал. Средний приток в озеро в июне - первой половине июля составил всего 2500 куб. в секунду при норме 4000 куб. ежесекундно.



Если август и осень не зальют бассейн Байкала дождями, то, возможно, придётся вводить режим чрезвычайной ситуации, как это было в 2014-2015 годах.



И, всё-таки, надежда пока теплится, что нынешнее маловодье к следующему сезону будет преодолено. / meteonovosti.ru /



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