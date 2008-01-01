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Африканская жара на юге России



ИА "Метеоновости" / 13:57 Суббота, 5 августа



На юге страны в выходные и в начале будущей недели будет господствовать теплый воздух из Аравийской пустыни - температура воздуха будет держаться здесь в районе 40 градусов выше нуля,



Сильная жара начала устанавливаться в регионе с 3 августа. В этот день температура в Волгоградской области повысилась до 37o, в Краснодарском крае (до 38o, на черноморском побережье в районе Геленджика до 37o), в степных районах Северной Осетии (до 36o), Кабардино-Балкарии (до 38o). 4 августа сильно жарко было в Воронежской, Самарской и Саратовской областях (температура днем до 36o), в Краснодарском крае (до 39o). Случились и температурные рекорды. В Симферополе 36,2 (прежний абсолютный максимум 35,8 в 1998 г.), в Керчи 35,7 (35,3 в 2012 году), в Анапе 36,6 (36,0 в 1998 г.)



По информации синоптиков, сохранится сильная жара 7 и 8 августа в Волгоградской области (температура днем 40:41o), 6 августа в Ростовской области (до 42o), 6 и 7 августа в Краснодарском крае (до 39o, на черноморском побережье в районе Анапы-Туапсе до 37o), в Астраханской области (до 43o), 7 августа в Калмыкии (до 42o), 5-7 августа в Крыму (до 40o), 6 и 7 августа Ставропольском крае и на севере Ингушетии сильная жара (температура днем до 40o), в северных районах Чеченской Республики (40:42o).



Такая погода аномальна и она вполне сопоставима с африканской жарой. Хотя в разгар лета на юге России может быть такая высокая температура.



По распоряжению губернатора Краснодарского края все оперативные службы региона переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба краевой администрации. Губернатор потребовал увеличить число медработников на пляжах и в местах массового скопления людей, подчеркнув, что в случае необходимости все жители и гости края должны иметь возможность получить квалифицированную помощь. По прогнозам синоптиков, в среднем по Краснодарскому краю воздух прогреется до 39 градусов, на Черноморском побережье в районе Анапы - Туапсе - до 37o.



На федеральных трассах Волгоградской области сотрудники ГИБДД обращают внимание на состояние водителей - хорошо ли они чувствуют себя почти в 40-градусную жару. "На стационарных постах ДПС на федеральных трассах сотрудники ГИБДД останавливают автомобили, особенно с госномерами из других регионов, едущих в основном на Черноморское побережье или возвращающихся оттуда. В первую очередь полицейские интересуются у водителей их самочувствием, так как во время жары снижается внимание, появляется головокружение и сонливость", - сказал представитель областного управления МВД.



В Ростовской области в связи с жарой МЧС настоятельно просит жителей надевать головные уборы, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов, чаще находиться в тени и не употреблять алкогольные напитки, поскольку они могут привести к ухудшению состояния организма. / meteonovosti.ru /



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