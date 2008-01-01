

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жаркое дни августа на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 5 августа



Циклоны, бороздящие северные районы Сибири, затянули жаркий среднеазиатский воздух в ее южные районы. 4 августа было очень жарким в предгорьях Алтая, в Кемеровской области, в южных и центральных районах Красноярского края. Случились даже температурные рекорды. В Кемерово температура 4 августа повысилась до рекордных 33,2 градуса, предыдущий максимум 30,9 градуса был в 1955 году. В Богучанах столбик термометра достиг отметки 33,2 градуса, прежде он поднимался лишь до 32,6 градуса, и это было в 1963 году. В Чемале на полтора градуса оказалось жарче, чем было в истории метеонаблюдений за 2015 год, отмечено 32,1 градуса. На метеостанции Ирбейское (Красноярский край) воздух прогрелся до 35 градусов. Жаркая погода продержится в южных и центральных районах Красноярского края 5 и 6 августа, дневной максимум может быть + 35 градусов. Несмотря на то, что в южных районах края, в Хакасии и Туве будет дождь с грозой, возможно с градом и ветром 15-20 м/с. Почти не освежат воздух ливни и на юго-востоке Западной Сибири. Сегодня и завтра, 5 и 6 августа дневная температура 27..33, лишь на северо-западе Новосибирской области станет прохладнее, 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



