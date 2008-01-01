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ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 5 августа
К полудню температура в столице при переменной облачности повысилась по сравнению с утренними часами лишь на 1-2 градуса. На большинстве станций столбик термометра остановился у отметок +22..+23 градуса. Стало более ветрено, порывы северо-западного ветра достигали 12-14 м/с. Атмосферное давление немного, на 3 единицы, ниже нормального, 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 50%. / meteonovosti.ru /
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