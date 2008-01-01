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Приамурье в зоне сильных ливней



ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 5 августа



Волновой циклон вышел в конце текущей недели на Еврейскую автономную область. В Биробиджане выпало 72 мм осадков. В юго-западных районах Хабаровского края тоже были сильные дожди, до 60 мм осадков за минувшие сутки. В Амурской области в ночь на 5 августа местами добавилось 23 мм осадков. По прогнозам сильные дожди будут продолжаться на юге Дальнего Востока еще несколько дней. 5-7 августа в Амурской области, Хабаровском крае, 7 августа в Еврейской автономной области ожидают сильный дождь с грозой. Дожди обрушатся на Приморский край, сюда подойдет циклон с северо-востока Китая. 5-7 августа в Приморском крае ливневые дожди с грозами и ветром до 22 м/с. В дальнейшем дожди в Приморском крае могут только усилиться за счет воздействия бывшего тропического циклона "NORU". / meteonovosti.ru /



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