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Дожди одолевают Уральский регион



ИА "Метеоновости" / 11:31 Суббота, 5 августа



Атмосферные фронты с запада периодически обрушивают на Уральский регион сильные дожди. Так почти каждодневными были дожди в Кургане, в августе уже выпало 40% от месячной нормы. В Перми в начале августа дожди поутихли, но зато рекордным по количеству осадков был июль, выпало почти три месячных нормы осадков. А в Екатеринбурге первые дни августа были с дождями, только 4 августа обошлось без осадков. В Челябинске норма по осадкам уже перевыполнена. Выпало 123% от месячной нормы. Наибольший вклад внесли дожди 3 августа, 45 мм, что на 1 мм больше месячной нормы.



И вот опять эту часть Уральского региона собираются штурмовать атмосферные фронты с запада и северо-запада. А это значит, что будут дожди, местами сильные. Штормовое предупреждение действует на вечер субботнего дня и на ночь воскресенья. Вечером 5 августа и ночью 6 августа в Пермском крае, ночью и днем 6 августа в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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