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Московский регион проходил атмосферный фронт



ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 5 августа



Накануне вечером к западным районам Подмосковья подошел холодный атмосферный фронт.



Сообщения о сильных порывах ветра начали поступать от синоптиков 4 августа в вечернее время. Особенно сильным был ветер в округе Шаховская. По данным наблюдений в 21 ч московского времени до 15 м/с. В Волоколамске в вечернее время выпало 34 мм осадков при месячной норме около 80 мм. Прогремели грозы. Поздно вечером и в ночь на 5 августа ливни пришли и в столицу. На Балчуге выпало за ночь 5 августа 16 мм осадков. На станции ВДНХ всего 5 мм.



По данным синоптиков, сегодня сильный ветер может вернуться в российскую столицу в вечернее время. Синоптики прогнозируют усиление ветра и дождь с грозой.



/ meteonovosti.ru /



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