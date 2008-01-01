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ИА "Метеоновости" / 10:07 Суббота, 5 августа



Утро субботнего дня встретило москвичей не совсем солнечной погодой. На небе стали быстро образовываться кучевые облака, которые вот-вот брызнут коротким дождем. Было довольно ветрено, порывы северо-западного ветра после атмосферного фронта, который проходил столицу накануне вечером, достигали 8 м/с. На большинстве станций столбик термометра остановился у отметки +21 градус, а на Балчуге приблизилась к +22 (+21.7 градуса). На северо-западе столицы, в районе Тушино было чуть прохладнее, 19,6 градуса. Атмосферное давление немного, на 4 единицы, ниже нормального, 741 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /



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