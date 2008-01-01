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Погода на северо-западе ЕТР начнет портиться
ИА "Метеоновости" / 10:00 Суббота, 5 августа
Северо-западные области ЕТР окажутся на пути следования очередного циклона с Северной Атлантики. И этот вихрь принесет в регион грозовые дожди и порывистый ветер.
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Сегодня, 5 августа, в Карелии из-за циклона пройдут дожди различной интенсивности и продолжительности, в центральных и южных районах местами сильные, прогремят грозы. Температура воздуха существенно не изменится, и составит днем 15..20. В Северо-Западном районе кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем 18..23, во Псковской области в середине дня воздух прогреется до 25 градусов.
Дальнейшее ухудшение погоды произойдет 6 августа и будет связано с прохождением атмосферных фронтов. Температура воздуха существенным образом не изменится, а интенсивность осадков увеличится. В Карелии пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы, при грозе порывы ветра достигнут 15 м/с. Неспокойная погода ожидается и в Северо-Западном районе, где не обойдется без кратковременных дождей, а местами и ливней с грозами. Дневная температура 19..24 градуса. На улучшение погоды можно будет рассчитывать во вторник, 8 августа, атмосферное давление начнет расти, в облаках проявятся просветы, а интенсивность осадков уменьшится. / meteonovosti.ru /