

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:37 Суббота, 5 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 23..28 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области сохраняется теплая погода, и для большинства людей условия вполне благоприятные, но на фоне пониженного давления из-за возмущений геомагнитного фона возможно ухудшение самочувствия людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, у них возможны приступы мигрени, боли в области груди, головные боли, учащенное сердцебиение. Рекомендуется в таких ситуациях сделать контрастный душ, принять теплую ванну с растительными препаратами или с добавлением лекарственных трав.



И надо чаще совершать прогулки на воздухе. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



