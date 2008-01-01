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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:37 Суббота, 5 августа

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 24..26, по области 23..28 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области сохраняется теплая погода, и для большинства людей условия вполне благоприятные, но на фоне пониженного давления из-за возмущений геомагнитного фона возможно ухудшение самочувствия людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, у них возможны приступы мигрени, боли в области груди, головные боли, учащенное сердцебиение. Рекомендуется в таких ситуациях сделать контрастный душ, принять теплую ванну с растительными препаратами или с добавлением лекарственных трав.

И надо чаще совершать прогулки на воздухе. / meteonovosti.ru /
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