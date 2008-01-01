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Циклон захватит юг Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 15:01 Пятница, 4 августа



На юге Западной Сибири, в теплом секторе обширного циклона, 3 августа было очень тепло, малооблачно и без осадков. А уже 5 августа погодные условия начнут постепенно ухудшаться. После прохождения холодного фронта температура понизится на 2-3 градуса, но жаркая погода сохранится, днем термометры покажут 27..33 градуса, местами до 20. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, возможен град. При грозах дожди будут усиливаться. А ветер в порывах достигнет 15-20 м/с. 6 и 7 августа на улучшение погодных условий рассчитывать не приходится, здесь будут хозяйничать атмосферные фронты. Температура продолжит понижаться, ветер в порывах усилится до 22 м/с, пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы. / meteonovosti.ru /



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