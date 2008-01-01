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Новости погоды

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Ухудшение погодных условий в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 14:38 Пятница, 4 августа

  Забайкальский край и Бурятия находились в минувший день, 3 августа, в барическом гребне. Но коррективы в погоду вносили атмосферные фронты. Почти повсеместно прошли дожди, в отдельных районах сильные, прогремели грозы. И в дальнейшем погода станет портиться, атмосферное давление начнет падать - скажется влияние приближающегося циклонического вихря. Атмосферные фронты продолжат портить погоду в Забайкалье. В Забайкальском крае пройдут дожди от небольших до умеренных, прогремят грозы, в отдельных районах возможны ливневые дожди, при грозах ветер усилится до 13-18 м/с, температура воздуха днем 25..30 градусов, при облачности 19..24. Похожие погодные условия ожидаются в субботу, 5 августа, в Бурятии, но здесь теплее, 27..32, а порывы ветра слабее, 11-16 м/с. / meteonovosti.ru /
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