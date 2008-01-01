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Температура в Европе бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:15 Пятница, 4 августа



Аномально жаркая погода установилась на большей части территории Европы. Регион находится под опекой антициклона и в воздух прогревался до 35.. 40 градусов. Такая температура гораздо выше привычных значений. В отдельных районах аномалия температуры составляет 4..6 градусов. Во многих городах были обновлены температурные рекорды. 3 августа городами-рекордсменами стали: Пальма-де-Майорка 39,9 градуса, Валетта 37,4, Флоренция 39,9, Женева 36,5, Вена 38,4, Лион 37,6 и Краков 34 градуса.



В ближайшие дни влияние антициклона только усилится, атмосферные фронты принесут дожди, которые немного сбавят жару. Температура в большинстве стран начнет возвращаться к привычным значениям, лишь в Португалии, в Италии и на юге Восточной Европы ожидается температура на 3-5 градусов выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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