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Сильный ветер на арктическом побережье Якутии



ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 4 августа



Непростая синоптическая ситуация сложилась в Якутии. На северо-западе установился антициклон, а на севере и северо-востоке хозяйничает циклонический вихрь и его атмосферные фронты. 3 августа в центральных и северных районах Республики Саха прошли сильные дожди, прогремели грозы, на побережье, на границе антициклона и циклона, ветер в порывах усиливался до 24-27 м/с.



5 августа на севере Якутии пройдут дожди различной интенсивности, на арктическом побережье усилится ветер до 15-20 м/с. Сохранится ненастная и ветреная погода и 6 августа. А 7 августа к западу подойдет очередной циклонический вихрь. Арктическому циклону придется посторониться. И снова в северо-западных районах Якутии пройдут дожди, прогремят грозы, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



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