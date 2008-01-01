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Новости погоды

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Усиление жары в низовьях Дона и Волги

ИА "Метеоновости" / 13:20 Пятница, 4 августа

  Сильная жара сохраняется на юге ЕТР, где погоду определяет область повышенного давления. Осадков очень мало, а в дневные часы воздух раскаляется до 38 градусов. И в ближайшие дни жара только усилится.

В минувший день, 3 августа, максимальная температура на Северном Кавказе достигала 37 градусов, осадков не было. И такая ситуация в регионе сохранится еще несколько дней. Ведь антициклон будет только усиливаться. Кратковременные дожди, связанные с барической ложбиной, не изменят ситуацию, да и пройдут они лишь в горных районах Дагестана.

5 июля преимущественно без осадков, ветрено, отдельные порывы до 13 м/с, ожидается усиление жары до 32..37 градусов. В отдельных районах Краснодарского края до 39 градусов, в Ставропольском крае, в Астраханской области, в Чечне и Калмыкии воздух раскалится до 41..43 градусов, а это даже в таких жарких областях считается опасным явлением.

Сильная жара до 43 градусов сохранится в Астраханской области до 7 августа, а в Калмыкии до 9 августа.

В связи с жарой по региону было объявлено штормовое предупреждение. Ведь столь высокая температура воздуха негативным образом отражается на самочувствии людей. Кроме того, из-за жары в регионе уровень пожарной опасности увеличится до чрезвычайного, или до 5, максимально, класса.

Людям следует очень осторожно обращаться с огнем, не разводить костры. Ведь при сухой погоде и порывистом ветре огонь распространяется очень быстро. / meteonovosti.ru /
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