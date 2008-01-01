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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 4 августа



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 21-23 градусов, Северо-восточном 22 -23 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 22 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 21-22 градуса, Западном 21-22 градуса, Северо-западном 21-22 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 20-21 градус. / meteonovosti.ru /



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