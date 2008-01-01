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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 4 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-23 градуса; Северном 21-23 градусов, Северо-восточном 22 -23 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 22 градуса; Южном 22 градуса; Юго-западном 21-22 градуса, Западном 21-22 градуса, Северо-западном 21-22 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 20-21 градус. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+19
Сб.
5 авг.
+23
Вс.
6 авг.
+22
Пн.
7 авг.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Басра		 -6
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Флорес
комфортное место: Сакраменто

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