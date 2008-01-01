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В Турции погода испортилась



ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 4 августа



Над северо-западом Турции сформировалась малоподвижный термический циклон. Он отметился усиление ветра, ливнями и грозами. Самый сильный дождь прошел в Мугле, за 12 часов здесь выпало 32 мм осадков. Дождь мгновенно понизил температуру: в полдень в городе было почти 33 градуса, а через 3 часа, после дождя, стало всего 18. Вечером 3 августа повсюду усиливался ветер, местами порывы его достигали 18 м/с.



На курортах Анталии и Алании тоже увеличивалась облачность, в Анталии прошел небольшой дождь и сбил жару, а в Алании влияние циклона ощущалось лишь в усилении ветра. Днем 4 августа и на юге Турции не исключен кратковременный дождь и гроза. / meteonovosti.ru /



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