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Новости погоды

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В Турции погода испортилась

ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 4 августа

  Над северо-западом Турции сформировалась малоподвижный термический циклон. Он отметился усиление ветра, ливнями и грозами. Самый сильный дождь прошел в Мугле, за 12 часов здесь выпало 32 мм осадков. Дождь мгновенно понизил температуру: в полдень в городе было почти 33 градуса, а через 3 часа, после дождя, стало всего 18. Вечером 3 августа повсюду усиливался ветер, местами порывы его достигали 18 м/с.

На курортах Анталии и Алании тоже увеличивалась облачность, в Анталии прошел небольшой дождь и сбил жару, а в Алании влияние циклона ощущалось лишь в усилении ветра. Днем 4 августа и на юге Турции не исключен кратковременный дождь и гроза. / meteonovosti.ru /
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