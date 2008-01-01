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Новости погоды

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На юге Сибири аномально жарко

ИА "Метеоновости" / 11:37 Пятница, 4 августа

  В Сибири наблюдается необычное распределение температуры: на северных районах среднесуточное ее значение ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а в центральных и южных - на 3-5 градусов выше привычных показателей. Холодный воздух поступает на Таймыр и Ямал с северными потоками, а южные районы Сибири остаются в теплом секторе циклонического вихря, пришедшего из Китая.

Очередной рекорд тепла был зарегистрирован 3 августа в Богучанах. В дневные часы воздух прогрелся до 32,8 градусов, что немного выше предыдущего рекорда, установленного 3 августа 1970 года, тогда термометры показали 32,3 градуса.

В ближайшие дни на юге Восточной Сибири сохранится очень жаркая погода, местами пройдут дожди, прогремят грозы, возможен град, при грозах ветер будет усиливаться до 14 м/с, воздух прогреется до 28..33, а в отдельных районах и до 35 градусов. Не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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