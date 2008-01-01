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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Амурскую область

ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 4 августа

  В Амурской области в ночь на 4 августа прошли сильные грозовые дожди. До 113 мм осадков выпало в Норске, 49 мм в Экимчане и 33 мм в Зее. Сильные дожди в Амурской области были связаны и небольшим циклоническим вихрем, пришедшем из Китая. В ближайшие дни циклон сместится к востоку: Амурская область окажется в тыловой, холодной его части, атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду в Приморье и на юге Хабаровского края.

5 августа в Приморье ожидаются ливневые дожди, грозы, ветер в порывах усилится до 22 м/с. На юге Хабаровского края сильные ливневые дожди, грозы. Не обойдется без ливневых дождей и гроз и в Амурской области, ветер будет усиливаться до 8-13 м/с, температура воздуха 25..30 градусов, при дожде до 18. Ненастная и ветреная погода задержится на юге Дальнего Востока еще на 2-3 дня. / meteonovosti.ru /
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