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Из архива Московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 4 августа



Этот день вошел в историю климата Москвы, как один из самых "горячих" дней августа. В памятном 2010 году воздух нагрелся до +37.2 градусов, теплее было лишь два дня спустя: 6 августа 2010 года воздух раскалился до +37.3. Напомним, что абсолютный рекорд принадлежит июлю 2010 года. 29 числа максимальная температура днем составила +38.2 градуса.



Отличился этот день и в далеком 1906 году, когда под утро похолодало до +5.2 градусов и такое значение температуры хотя и не стало месячным рекордом, но остается самым низким для 4 августа. В 1989 году на столицу обрушился сильный дождь, за сутки на город вылилось 37.8 мм осадков, то есть половина месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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