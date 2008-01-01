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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:46 Пятница, 4 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-восточной части циклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 21..26 градусов. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве и области температура и атмосферное давление немного понизятся. Атмосферное давление останется в пределах нормы, а температура норму превысит на 1-2 градуса. Такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций у здоровых людей. А людям, склонным к аллергическим заболеваниям, следует избегать прямых солнечных лучей, особенно в дневные часы. Ведь из-за высокой концентрации вредных примесей в городском воздухе солнце может спровоцировать развитие таких заболеваний, как крапивница, нейродермит, конъюнктивит. / meteonovosti.ru /



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