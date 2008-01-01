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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:40 Четверг, 3 августа

  Погоду в Москве и области будет определять южная окраина циклона с центром над Белым морем. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 21..23 градуса, по области 19..24. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 50-60%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Богородское

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