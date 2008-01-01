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Новости погоды

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Дожди и рекордные холода на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:49 Четверг, 3 августа

  В минувшие сутки фон температуры на большей части Европейской России, за исключением северо-востока территории, был близким к норме. На северо-востоке европейской территории России погода была рекордно холодной, в среднем за сутки температура воздуха оказалась на 2-5 градусов ниже климатической нормы, по абсолютной величине температура воздуха ночью опускалась до 0..+5 градусов. В ночь на 2 августа новый рекорд минимальной температуры был установлен в Воркуте и отныне он составляет -0.6 градуса, предыдущий рекорд продержался больше полувека. Сильными дождями отметился циклон на севере и северо-западе Европейской России. Сильный дождь с грозой отмечался в Архангельской области, выпало до 19 мм, Мурманской и Псковской областях количество осадков составило от 24 до 27 мм. В Новгородской области интенсивность осадков достигла наивысшего критерия - "очень сильный дождь", менее чем за 12 часов выпало до 54 мм, отмечалась гроза. / meteonovosti.ru /
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