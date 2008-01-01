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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 3 августа
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23 -24 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 24 градуса; Южном 24 градуса; Юго-западном 24 градуса, Западном 23-24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 23-24 градуса. / meteonovosti.ru /
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