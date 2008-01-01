Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
3 августа 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:46 Четверг, 3 августа

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23 -24 градуса, Восточном 22-23 градуса, Юго-восточном 24 градуса; Южном 24 градуса; Юго-западном 24 градуса, Западном 23-24 градуса, Северо-западном 23-24 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 23-24 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Пт.
4 авг.
+25
Сб.
5 авг.
+24
Вс.
6 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Басра		 -3
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Бурса
комфортное место: Богородское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100