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Новости погоды

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Летний зной и ливни в Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:19 Четверг, 3 августа

  На юге Западной Сибири сохраняется неустойчивая погода. Виной всему циклон и связанная с ним система атмосферных фронтов. Днем в минувшую среду и прошедшей ночью сильный дождь с грозой отмечался в Республике Алтай, за этот период времени местами выпало до 37 мм. Этот же процесс тал причиной сильных дождей в центральных и южных районах Красноярского края, а также Хакасии в этих регионах страны выпало от 21 до 34 мм.

Сегодня в горах юга Красноярского края и в Тыве погода крайне ненастная: ожидается сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В Хакасии также пройдут сильные и очень сильные грозовые дожди, возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В то же время на юге Алтайского края, где погоду будет определять теплый сектор циклона, ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов. В дневные часы воздух будет раскаляться до +30 градусов. В таких условиях в отдельных районах будет происходить нарастание класса пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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