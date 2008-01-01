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Новости погоды

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В выходные дни в Москве тепло и солнечно

ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 3 августа

  В выходные дни погода в Москве и области будет вполне комфортной, без жары и проливных дождей.

В самом начале лета в столичном регионе преобладали устойчивые атмосферные процессы. Не всем это было "по душе", так как погода удерживалась прохладной и дождливой. Сейчас ситуация обратная. Выраженный зональный перенос определяет быструю смену процессов. Один циклонический вихрь сменяется другим, но между ними успевает сформироваться область повышенного атмосферного давления, подарив жителям региона еще знойное солнце и летнее тепло.

В ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве 14..16, по области до 11 градусов. Днем, с приближением очередного фронтального раздела, погода немного ухудшится: местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице успеет повыситься до 24 градусов.

В субботу влияние циклонов, перемещающихся по северу Европейской России сохранится. Ночью облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Но по-прежнему тепло: 15..18 градусов. В дневные часы погода будет спокойнее, небольшой и непродолжительный дождь пройдет лишь местами. Фон температуры вполне комфортный: в Москве 23..25, по области до 27 градусов.

В воскресенье стараниями антициклона погода станет еще лучше. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве около 15, днем до 24..26 градусов. Средняя суточная температура воздуха ожидается выше нормы на 2-3 градуса.

Выходные дни следует использоваться для отдыха на природе. Август может больше и не преподнести нам такого подарка!  / meteonovosti.ru /
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