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В выходные дни в Москве тепло и солнечно



ИА "Метеоновости" / 11:52 Четверг, 3 августа



погода в Москве и области будет вполне комфортной, без жары и проливных дождей.



В самом начале лета в столичном регионе преобладали устойчивые атмосферные процессы. Не всем это было "по душе", так как погода удерживалась прохладной и дождливой. Сейчас ситуация обратная. Выраженный зональный перенос определяет быструю смену процессов. Один циклонический вихрь сменяется другим, но между ними успевает сформироваться область повышенного атмосферного давления, подарив жителям региона еще знойное солнце и летнее тепло.



В ночь на пятницу давление будет расти, осадков не ожидается, минимальная температура в Москве 14..16, по области до 11 градусов. Днем, с приближением очередного фронтального раздела, погода немного ухудшится: местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице успеет повыситься до 24 градусов.



В субботу влияние циклонов, перемещающихся по северу Европейской России сохранится. Ночью облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. Но по-прежнему тепло: 15..18 градусов. В дневные часы погода будет спокойнее, небольшой и непродолжительный дождь пройдет лишь местами. Фон температуры вполне комфортный: в Москве 23..25, по области до 27 градусов.



В воскресенье стараниями антициклона погода станет еще лучше. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью в Москве около 15, днем до 24..26 градусов. Средняя суточная температура воздуха ожидается выше нормы на 2-3 градуса.



Выходные дни следует использоваться для отдыха на природе. Август может больше и не преподнести нам такого подарка! / meteonovosti.ru /



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