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На юге жару не облегчает даже ветер



ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 3 августа



Необычайно жаркая погода установилась в западной половине Черноморском побережье Кавказа. Ее определяет периферия антициклона с центром над Италией. 2 августа температура воздуха в Геленджике повышалась до 35 градусов. И это несмотря на порывистый северо-восточный ветер.



Очень душной была и ночь на 3 августа, температура воздуха удерживалась более 30 градусов до 3 часов. К 6 утра она понизилась до 26 градусов, а в 9 утра вновь стало +34!



Похожая ситуация и на курорте Анапа.



При таких условиях жару не облегчает даже ветер. Спасение от жары приносит море, температура воды на участке Анапа- Геленджик составляет 25 градусов. / meteonovosti.ru /



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