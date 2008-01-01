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Новости погоды

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На юге жару не облегчает даже ветер

ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 3 августа

  Необычайно жаркая погода установилась в западной половине Черноморском побережье Кавказа. Ее определяет периферия антициклона с центром над Италией. 2 августа температура воздуха в Геленджике повышалась до 35 градусов. И это несмотря на порывистый северо-восточный ветер.

Очень душной была и ночь на 3 августа, температура воздуха удерживалась более 30 градусов до 3 часов. К 6 утра она понизилась до 26 градусов, а в 9 утра вновь стало +34!

Похожая ситуация и на курорте Анапа.

При таких условиях жару не облегчает даже ветер. Спасение от жары приносит море, температура воды на участке Анапа- Геленджик составляет 25 градусов. / meteonovosti.ru /
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