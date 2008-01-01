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Тайфун в Тихом океане



ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 3 августа



Уже длительное время в западном секторе Тихого океана бушует тропический циклон. Этот атмосферный вихрь получил имя Нору ("Noru"). ПО данным за 9 часов по московскому времени Нору смещается на северо-запад со скоростью около 15 км/ч. Давление вблизи его центра 945 мб, а максимальные порывы ветра превышают 55 м/с. В ближайшие сутки-двое скорость его смещения заметно снизится, но тайфун продолжит углубляться, порывы ветра к субботе усилятся до 60-65 м/с. Нору угрожает выходом на побережье Японского архипелага и Корейский полуостров. А затем, в первой половине предстоящей недели, возможен выход тайфуна Нору на Приморье. В период с 8 по 10 августа в регионе ожидаются сильные (15-40 мм), местами очень сильные дожди (50-100 мм за 12 часов и менее) при юго-восточном, восточном ветре 15-20 м/с, на побережье с порывами 25-30 м/с, на мысах до ураганной силы - 33-35 м/с. В заливе Петра Великого и районе Поворотный ≈ Золотой ожидается опасная высота волн 4-5 м. В бухтах южного и восточного побережий сильный накат, местами нагонные явления. / meteonovosti.ru /



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