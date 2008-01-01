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Проливные дожди на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:12 Четверг, 3 августа



На юге дальневосточного региона погода далека от комфортной. Активизация фронтальных разделов определяет интенсивность процессов. С начала месяца усилились дожди в Приморье и прилегающих регионах. Так, 1 и 2 августа в Приморском и Хабаровском краях грозовые дожди вылили до 34 мм. 2 - ночью 3 августа сильнейшие грозовые дожди прошли в Еврейской автономной области, местами выпало до 56 мм.



Прогнозы пока не самые утешительные: в ближайшие дни дожди только усилятся. Сегодня и в ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края ожидается ливневый дождь, гроза. В пятницу ливневый дождь пройдет в Амурской области. В Приморье возможен очень сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра до 22 м/с. В связи с чем по Приморскому краю объявлено штормовое предупреждение. В сообщении также указано, что общее количество выпавших осадков до конца текущей недели может достичь декадной нормы, местами в западных и центральных районах до 2 декадных норм.



Проливные дожди станут причиной осложнения гидрологической обстановки на реках края. / meteonovosti.ru /



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