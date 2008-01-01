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О дождях в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 3 августа



В ночь на 3 августа по Московской области перемещались атмосферные фронты циклона с центром над Белым морем. В начале ночи прогремели грозы, местами они сопровождались усилением ветра в порывах до 17 м/с. Дожди прошли в начале ночи и под утро. В результате за 12 часов в Москве выпало от 5 мм на ВДНХ до 9 мм в Тушино.



В Подмосковье наибольшее количество осадков выпало на северо-западе и севере территории: в Волоколамске 21мм, в Клину и Солнечногорске 11 мм, в Шереметьево 10 мм.



Без осадков ночь была лишь на крайнем востоке Подмосковья. / meteonovosti.ru /



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