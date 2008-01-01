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О некоторых заметных явлениях погоды из архивных данных



ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 3 августа



В 1666 году в Польше летние холода, ночью был сильный мороз, от которого пострадали посевы, особенно в низких местах.



В Москве, в 1673 году началось непрерывное ненастье и продолжалось с 3 августа по 12 августа.



В 1899 году ранние заморозки в Прибалтике, пострадали поля картофеля, овса и огородные овощи.



И более свежая история: 2001 год, в Ленинградской области первые заморозки (-1..-3o).



2004 год в Краснодарском крае очень сильные дожди (в Новороссийске до 100 мм), град.



2010 год в Москве обновился рекорд жары, было 34,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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