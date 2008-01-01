Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
3 августа 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О некоторых заметных явлениях погоды из архивных данных

ИА "Метеоновости" / 09:44 Четверг, 3 августа

  В 1666 году в Польше летние холода, ночью был сильный мороз, от которого пострадали посевы, особенно в низких местах.

В Москве, в 1673 году началось непрерывное ненастье и продолжалось с 3 августа по 12 августа.

В 1899 году ранние заморозки в Прибалтике, пострадали поля картофеля, овса и огородные овощи.

И более свежая история: 2001 год, в Ленинградской области первые заморозки (-1..-3o).

2004 год в Краснодарском крае очень сильные дожди (в Новороссийске до 100 мм), град.

2010 год в Москве обновился рекорд жары, было 34,8 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Чт.
3 авг.
+27
Пт.
4 авг.
+27
Сб.
5 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Басра		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Бельвью

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100