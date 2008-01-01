

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:06 Четверг, 3 августа



В четверг в Московском регионе будет жаркая, по-настоящему летняя погода. Большую часть дня будет без осадков, лишь утром, на востоке столичного региона возможен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26..28 градусов, по области от 24 на северо-западе области до 29 градусов тепла на юго-востоке. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 3-4 градуса. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст., что вблизи нормы, относительная влажность воздуха около 50%.



Такая погода будет поддерживать условия погодной гипоксии: духота с перегревом. Многие метеозависимые люди могут отреагировать ухудшением самочувствия. Особенно нелегко такую погоду переносят лица, страдающие сосудистыми недугами, сердечной и кислородной недостаточностью, ожирением, сахарным диабетом и другими эндокринными заболеваниями. Чувство нехватки воздуха может также возникать у людей с бронхо-легочными патологиями. В группе риска и лица с кожными заболеваниями, особенно со светлой и пигментированной кожей, у них из-за долгого пребывания на солнце возможно возникновение фотодерматоза. Для облегчения самочувствия специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, освежать организм водными процедурами, при необходимости принимать лекарственные средства, поддерживающие сердечную деятельность.



Усугубить негативное влияние погодных факторов на здоровье метеочувствительных людей может и неустойчивый геомагнитный фон. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



