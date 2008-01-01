

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 2 августа



Погоду в Москве и области будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градуса, по области 21..26. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



