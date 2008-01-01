Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 2 августа
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27-28 градусов; Северном 27-29 градусов, Северо-восточном 27 -28 градусов, Восточном 27-28 градусов, Юго-восточном 27-28 градусов; Южном 27 градусов; Юго-западном 27 градусов, Западном 27-28 градусов, Северо-западном 27-28 градусов.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 26-27 градусов, местами порывы южного ветра 10м/с. / meteonovosti.ru /