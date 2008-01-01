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Новости погоды

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Прогноз погоды: верить или нет

ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 2 августа

  Из исследования ВЦИОМ по итогам всероссийского телефонного опроса, проведенного 16-17 июля две трети россиян (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками).

Не согласны с этим утверждением 30% респондентов.

В целом же доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, не доверяют им 38%. Еще 6% ответить на вопрос о доверии к прогнозам погоды затруднились.

Согласно результатам исследования, информация из прогнозов погоды актуальна для большинства опрошенных: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% - время от времени, 19% следят за ними редко или вообще не следят.

Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов, отмечают социологи.

В частности, среди 60-летних и старше постоянно смотрят прогнозы погоды 70% россиян, тогда как в группе 18-24-летних эта доля составляет только 24%. / meteonovosti.ru /
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