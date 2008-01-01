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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Среда, 2 августа

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24-26 градусов; Северном 24-26 градусов, Северо-восточном 25 -26 градусов, Восточном 24-25 градусов, Юго-восточном 25 градусов; Южном 26 градусов; Юго-западном 25-26 градусов, Западном 25-градусов, Северо-западном 25 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 24-26 градусов, местами порывы западного ветра 10м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+27
Чт.
3 авг.
+27
Пт.
4 авг.
+27
Сб.
5 авг.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Тикрит		 -8
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Чаек
комфортное место: Амга

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