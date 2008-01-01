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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Среда, 2 августа



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24-26 градусов; Северном 24-26 градусов, Северо-восточном 25 -26 градусов, Восточном 24-25 градусов, Юго-восточном 25 градусов; Южном 26 градусов; Юго-западном 25-26 градусов, Западном 25-градусов, Северо-западном 25 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 24-26 градусов, местами порывы западного ветра 10м/с. / meteonovosti.ru /



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