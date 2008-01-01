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Новости погоды
В центральной Европе очень жарко!
ИА "Метеоновости" / 12:19 Среда, 2 августа
1 августа погоду на большей части Европы определял антициклон. За счет адвекции раскаленного африканского воздуха и солнечного прогрева во многих городах были перекрыты максимумы температуры.
Самым жарким местом оказалась Флоренция, температура воздуха повысилась до 41,3 градуса. И это стало новым рекордом месяца. Прежний рекорд августа принадлежал 5 августа 2003 года и составлял 41,1 градуса.
Обновлены рекорды дня в следующих городах: Марсель (37,3 градуса), Вена (36,0 градуса), Зальцбург (36,0 градуса), Братислава (36,3 градуса), Белград (36,4 градуса), Неаполь (37,8 градуса).
В ближайшие дни очень жаркая погода в альпийских странах сохранится. / meteonovosti.ru /
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