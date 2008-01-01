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Сыро и тепло в Зауралье



ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 2 августа



Над центральными районами Западной Сибири циклон пытается сбить жару, которую принес южный ветер из Казахстана. Температура в среднем течение Оби достигает 25..30 градусов, что на пару градусов выше нормы. Прошедший накануне ливень в Надыме добавил в копилку осадков 15 мм, на территории Ханты-Мансийского а.о. местами выпало до 33 мм. До конца дня 2 августа сильные дожди будут продолжаться, и плавно перейдут на ночное время. Много дождей с грозами и даже с градом ожидается в четверг. И несмотря на такие водные процедуры, воздух останется горячим, в Омске до конца недели 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /



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