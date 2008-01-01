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Новости погоды

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Сильные дожди на севере Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:10 Среда, 2 августа

  Июль на большей части европейского севера выдался относительно теплым, но с избытком осадков. И август продолжает эстафету.

За прошедший месяц на Архангельск выпало почти 2 месячные нормы осадков, в Санкт-Петербурге 1,5 месячные нормы. И август начинается дождливой погодой. Очередной циклон закручиваемся на фронтальной волне над севером Скандинавского полуострова.

За сутки этот циклон углубится почти на 10 единиц. Причем в формировании активного центра примет участие и фронтальная волна, которая придет с южной части Балтийского моря. А это значит, что запасы влаги и энергии этого вихря возрастут.

Этот активный циклон и устроит очередную "водную феерию".

В четверг сильные дожди ожидаются в Карелии, с ветром до 17 м/с, в Архангельской области с грозами и ветром до 22 м/с. Ливнями и порывистым ветром циклон угрожает центральным и южным районам республики Коми.

В пятницу и субботу с запада придет и еще один циклон, и уже Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Карелия попадут в зону сильных ливней. За первую пятидневку месяца может выпасть более четверти месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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