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Жара в Белоруссии пойдет на убыль



ИА "Метеоновости" / 11:32 Среда, 2 августа



В первой половине дня 2 августа большая часть Белоруссии останется в теплом секторе циклона. Воздух прогреется до 30..35 градусов, в Минске 31..33.



Но после полудня ситуация изменится: скажется приближение и прохождение холодного фронта. Он отметится грозами, ливнями и градом. При грозах возможны шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, а местами и до 24м/с.



После прохождения фронта жара немного спадет, в Минске 3 августа максимальная температура воздуха 24-26 градусов, и без осадков. / meteonovosti.ru /



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