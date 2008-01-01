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О тропических циклонах на северо-западе Тихого океана



ИА "Метеоновости" / 11:24 Среда, 2 августа



Тропический циклон "NALGAE" в стадии шторма находится в точке с координатами 26 градусов с.ш. и 165,5 градусов в.д. Этот вихрь малоподвижный, так как обзавелся высотным центром пониженного давления. Он будет в течение текущей недели медленно смещаться к северу, и еще медленнее к западу. В настоящее время скорость ветра вблизи к центру циклона 18-25 м/с, но будет постепенно увеличиваться, к выходным до 22-30 м/с. Непогода этого циклона особенно никому не угрожает, так как находится он вдали от береговой линии.



А вот другой тропический циклон "NORU", очень опасен в первую для южных Японских островов, затем и для всех прибрежных районов Восточно-Китайского моря. "NORU" находится в стадии тайфуна, скорость ветра вблизи центра достигает 45-60 м/с, и продолжает усиливаться, к выходным до 50-70 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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