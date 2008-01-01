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Сильный ветер на побережье Арктики



ИА "Метеоновости" / 10:54 Среда, 2 августа



От Таймыра до Уэлена порывистый ветер, который обеспечивается наличием здесь активных атмосферных фронтов. Чуть севернее береговой линии с запада на восток перемещаются один за другим циклоны. Арктическое побережье оказалось в зоне больших перепадов давления и температуры, что и стало причиной усиления ветра. На станции Уэлен до 11 м/с, в Певеке до 20 м/с, в Тикси до 13 м/с, в Хатанге до 21 м/с. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края до 29 м/с.



Такой ветер при аномально высокой температуре для жителей, и особенно для оленеводов во благо, так как помогает справиться с кровососущими насекомыми. В ближайшие дни погода на всем протяжении побережья Восточной Сибири, Якутии и Чукотки сохранится ветреной. / meteonovosti.ru /



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