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Новости погоды

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Приморье и Приамурье снова в дождях

ИА "Метеоновости" / 10:23 Среда, 2 августа

  Не снижается активность атмосферного фронта на юго-востоке России. Это в его зоне сильные дожди: в Приморском крае, на станции Пограничный выпало до 31 мм осадков, на станции Вяземская Хабаровского края за прошедшие сутки выпало 34 мм, и грозовой дождь продолжается. Но основные дожди все-таки достались северным районам Китая, откуда в ближайшие сутки они переберутся на Амурскую область, южные и центральные районы Хабаровского края. Уже в среду и четверг дожди будут сильными. А на Приморье сильные и очень сильные дожди обрушаться в пятницу. До Сахалина и Курил зона этих осадков не дойдет, ее остановит блокирующий высотный барический гребень над Охотским морем. Над Амуром и Приморьем напротив область пониженного давления, причем высотный циклон выглядит весьма внушительно, под его центр и собираются все атмосферные фронты, формирующиеся над южными районами Дальнего Востока и над северными районами Китая. / meteonovosti.ru /
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